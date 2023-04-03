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18:38, 3 апреля 2023Забота о себе

Россиянкам раскрыли правду о способах борьбы с целлюлитом

Врач Жовтан: вопреки заблуждениям, целлюлит появляется у мужчин и не зависит от веса

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Вопреки распространенным заблуждениям, целлюлит появляется не только у женщин и не уходит из-за популярных методов борьбы с ним, рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан. Правду о борьбе с косметическим дефектом, раздражающим многих россиянок, она раскрыла в беседе с изданием Life.ru.

Бугристая неровная кожа, которую в народе называют целлюлитом, объяснила она, появляется из-за нарушения структуры подкожно-жировой клетчатки под влиянием женских половых гормонов или эндокринных болезней. Несмотря на мифы, целлюлит, по ее словам, появляется и у мужчин, у которых наблюдаются нарушения гормонального фона и преобладают женские половые гормоны.

Кроме того, добавила Жовтан, кожа становится бугристой не только из-за лишнего веса: «апельсиновая корка» может и не исчезнуть благодаря изменению режима питания и занятиям спортом. «Это, безусловно, не панацея от решения данной проблемы, но визуально проблема станет менее заметна. Улучшение кровообращения, уменьшение застоя лимфы, активизация обменных процессов в состоянии замедлить развитие дефекта», — признала при этом врач.

Не помогут в борьбе с целлюлитом и обертывания в пищевую пленку, продолжила Жовтан. Кроме того, отметила она, липодистрофия возникает не только на бедрах и ягодицах — она может появиться в зоне плеч, «холки» и области молочных желез.

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Александра Лисица
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