Президент Украины Зеленский вручил награду «Город-герой» Чернигову

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду «Город-герой» Чернигову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной видеозаписи, украинский лидер передал знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.

Ранее Зеленский посетил позиции пограничников на украинско-российской границе в Сумской области. «Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства», — сказал он. Политик в ходе визита региона также вручил награду «Город-герой» Ахтырке.

22 марта президент присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». По словам главы государства, во время визита в населенный пункт он передал эту награду мэру. Также стало известно, что Зеленский посетил позиции украинской армии под Артемовском. Президент пообщался с военными и вручил им награды. В каком именно населенном пункте побывал Зеленский, не уточняется.