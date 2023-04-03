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19:15, 3 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский вручил награду «Город-герой» Чернигову

Президент Украины Зеленский вручил награду «Город-герой» Чернигову

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду «Город-герой» Чернигову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной видеозаписи, украинский лидер передал знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.

Ранее Зеленский посетил позиции пограничников на украинско-российской границе в Сумской области. «Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства», — сказал он. Политик в ходе визита региона также вручил награду «Город-герой» Ахтырке.

22 марта президент присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». По словам главы государства, во время визита в населенный пункт он передал эту награду мэру. Также стало известно, что Зеленский посетил позиции украинской армии под Артемовском. Президент пообщался с военными и вручил им награды. В каком именно населенном пункте побывал Зеленский, не уточняется.

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Кристина Есикова
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