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11:08, 3 апреля 2023Бывший СССР

Описаны последствия перехода Артемовска под контроль России

Депутат Госдумы Чепа заявил, что взятие Артемовска перерезает ряд коммуникаций ВСУ

Фото: Alex Babenko / Reuters

Переход Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) под контроль России перерезает ряд коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и открывает возможность дальнейшего продвижения российским войскам, считает Депутат Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он также выразил мнение, что это поражение нанесет значительный репутационный урон президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В военном плане это перерезает определенные пути коммуникации ВСУ и дает возможность продвижения наших войск по флангам. Артемовск также имел большое значение с той точки зрения, что украинские власти обещали его не сдавать и приложить все усилия для его сохранения», — сказал Чепа.

Он напомнил, что на защиту города были брошены большие силы, погибло огромное число украинских военных, потому потеря Артемовска нанесет значительный удар репутации Зеленского.

«Он обещал, что ВСУ не оставят город, мы видели огромное число заявлений, видели ролики, как на этот город бросаются большие людские резервы», — добавил депутат.

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Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически Артемовск взят», уточнив, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

Также ранее Пригожин заявлял, что его бойцы контролируют около 70 процентов Артемовска. Он утверждал, что военные ЧВК будут продолжать наступление до полного взятия города под контроль. Он прогнозировал, что со стороны ВСУ ожидается широкое наступление в конце марта — начале апреля.

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Варвара Кошечкина
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