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08:15, 3 апреля 2023Экономика

В России резко вырос средний чек за поход в ресторан

«Контур.Маркет»: средний чек за поход в ресторан в I квартале вырос на 11% год к году

Фото: Unsplash

По итогам первого квартала текущего года средний чек за поход в ресторан в России составил от 625 до 639 рублей, резко увеличившись на 11 процентов в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные «Контур.Маркета», на которые ссылается РИА Новости.

За отчетный период в Москве показатель снизился на один процент, до 933 рублей в марте с 940 рублей в январе. В Санкт-Петербурге средний чек также уменьшился — на три процента, до 946 рублей. В то же время в Свердловской области он вырос на три процента, до 660 рублей.

Выручка заведений общественного питания показала в первом квартале положительную динамику, прибавив семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за три месяца российские рестораны заработали 55,173 миллиарда рублей. Лидерами по выручке стали заведения Москвы, Московской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Рестораны столицы, например, получили 13,075 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем выручили другие регионы, попавшие в топ-5.

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В январе-марте заведения общепита в стране стали закрываться реже — так, прекратили работу 5,2 тысячи организаций, что на треть меньше, чем по итогам первых трех месяцев 2022 года. Причиной такой динамики в сервисе называют стремление предпринимателей дождаться упрощенного порядка ликвидации юридических лиц, соответствующий закон Госдума приняла в первом чтении в прошлом году.

Впрочем, на индустрию по-прежнему продолжает влиять снижение покупательской способности и рост среднего чека в заведениях общепита из-за подорожания продуктов питания. Рестораны сталкиваются также с проблемами при закупке необходимого оборудования за границей, резким ростом затрат при открытии новых заведений и сложностями при поиске арендодателя. Массово заведения начали закрываться с сентября 2022 года — число закрытий кафе и ресторанов осенью выросло на 27,5 процента, в то время как количество открывающихся заведений снизилось на 3,8 процента в годовом выражении.

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Мария Грушко
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