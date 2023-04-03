Москвичам назвали сроки окончания дождей

Синоптик Вильфанд спрогнозировал окончание дождей в Москве 5 апреля

Заметных дождей в течение текущей недели в Москве не предполагается, однако кратковременные дожди ожидаются в понедельник и вторник, 3 и 4 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Срок окончания дождей он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«В первые два дня недели давление будет около нормы. Это означает, что все-таки облачная погода с прояснениями и небольшие дождики прогнозируются — сегодня во второй половине дня, ночью и завтра, но это кратковременные небольшие дожди», — поделился синоптик.

Со среды, 5 апреля, и до конца недели, по его словам, осадков не ожидается. Исключением может стать только в четверг — в этот день возможен небольшой дождь.

Температура

Сегодня, 3 апреля в последполуденные часы температура в столице повысится до плюс 11-13 градусов, спрогнозировал Вильфанд.

Хорошая погода, выше нормы на 3 градуса Роман Вильфанд синоптик

В ночь на вторник в столице ожидается температура в пределах плюс 5-7 градусов, в ночь на среду — плюс 4-5, по области до плюс 6. Днем 4 и 5 апреля ожидается плюс 10-12 градусов. При этом со среды погода будет определяться антициклонической деятельностью. Будет облачно, часто с прояснениями.

В четверг изменение циркуляции принесет похолодание, обозначил собеседник «Ленты.ру». Так, ночью температура будет в диапазоне плюс 2-3 градусов, а днем уже с трудом будут достигать двузначных показателей. Ожидается плюс 7-8 градусов, на самом юге столицы возможно плюс 10 градусов.

«А вот начиная с пятницы, поскольку погода будет антициклональная, будут большие различия между ночной и дневной температурой. Ночью температура будет уже от 0 до плюс 5 и даже до минус 1, а днем за счет того, что солнце будет появляться и прогревать, — плюс 8-13. В воскресенье на пару градусов выше и солнечно», — рассказал синоптик.

Вполне комфортная погода, и давление достаточно высокое, ветер все время восточный, северо-восточный Роман Вильфанд синоптик

Ранее о том, что москвичей с начала недели ожидает благоприятная и теплая погода без ночных заморозков, однако с небольшим количеством осадков, рассказывал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В конце марта стало известно об открытии ученых Колумбийского университета и других научных организаций США. Они пришли к выводу, что чрезвычайно жаркое лето 2021 года установило тысячелетний рекорд высоких температур начиная с 950 года нашей эры.

