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14:30, 3 апреля 2023Экономика

Задолженность за электроэнергию в России выросла из-за плохой дисциплины

АКРА: в 2022 году задолженность за электроэнергию в России выросла на ₽32,4 млрд

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За 2022 год объем задолженности на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) в России вырос до 321,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщает ТАСС.

За минувший год прирост задолженности составил 32,4 миллиарда рублей. В 2021-м и в 2020-м он находился на уровне 2,4 и 24,1 миллиарда рублей соответственно. Такие изменения связаны с плохой платежной дисциплиной у всех категорий потребителей, объяснили аналитики.

Растущие долги потребителей могут привести к банкротству энергосбытовых компаний, а также к операционным и кассовым затратам генерирующих и сетевых компаний. По итогам 2023 года рост задолженности продолжится, уверены в АКРА.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал максимально сдерживать энерготарифы. По его словам, ценовая конкуренция на рынке в ближайшие годы вырастет, и многим компаниям придется постоянно работать с издержками.

В конце 2022-го биржевые цены на электроэнергию некоторых регионах страны достигли исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. В Минэнерго заявили, что никакой сенсации в этом нет, и тарифы на электроэнергию для населения от изменений цен на оптовом рынке не зависят.

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Вячеслав Агапов
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