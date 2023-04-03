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14:36, 3 апреля 2023Мир

Генсек НАТО призвал Россию освободить арестованного журналиста WSJ

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию освободить арестованного журналиста WSJ Гершковича

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти России немедленного освободить арестованного журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSL) Эвана Гершковича. Его слова передает Reuters.

Глава альянса понадеялся, что тему задержания корреспондента обсудят на встрече глав МИД стран сообщества, которая пройдет в Брюсселе 4-5 апреля. «Я ожидаю, что этот вопрос будет поднят», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым потребовал немедленно освободить Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.

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Виктория Кондратьева
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