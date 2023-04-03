Китайские покупатели нефти решили обратиться за помощью к США

Bloomberg: азиатские НПЗ оказались недовольны решением ОПЕК+ сократить добычу

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе китайские, оказались недовольны решением ряда стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу и теперь думают обратиться за помощью к альтернативным поставщикам. Об этом со ссылкой на источники, знакомые со стратегией закупок компаний, сообщает Bloomberg.

На фоне опасений по поводу невозможности получения заказанных объемов сырья или слишком высокой стоимости покупатели ищут свободную нефть в Латинской Америке, США и Западной Африке.

Главной неопределенностью остаются официальные отпускные цены Saudi Aramco на май. Китайские нефтепереработчики ожидали их сокращения, но теперь не исключают роста. Как правило, Saudi Aramco объявляет отпускные цены на флагманский сорт Arab Light в первые пять дней месяца, после чего другие компании используют их в качестве эталона.

Лондонский аналитик Energy Aspects Джианан Сан считает, что если Саудовская Аравия не снизит цены, то потребность в альтернативных сортах резко вырастет. Он напомнил, что китайская госкомпания PetroChina уже закупила не менее восьми миллионов баррелей нефти в Канаде, Колумбии и Эквадоре, которые прибудут в Китай в апреле.

Решение Алжира, Габона, Ирака, Казахстана, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии, присоединившихся к России, которая объявила о добровольном сокращении еще в марте, стало полной неожиданностью для рынка. С учетом октябрьского сокращения общий его объем доходит до 3,66 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне цены на нефть за сутки выросли более чем на пять процентов.