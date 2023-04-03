В квартиру подозреваемой в убийстве Татарского приехали взрывотехники с собаками

В квартиру, где задержали Трепову, приехали кинологи с собаками для поиска взрывчатки

В квартиру, где задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского, приехали взрывотехники с собаками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Кинологи проверят жилище на наличие взрывчатки.

2 апреля после передачи статуэтки Трепова покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела на второй съемной квартире в ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Утром девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

