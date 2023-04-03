Глава российского Минфина рассказал о неумении копить в детстве

Министр финансов России Силуанов рассказал об отсутствии доходов и копилки в детстве

Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в детстве не умел копить, и предположил, что причиной было отсутствие копилки. В разговоре с финансовым блогером Ксенией Падериной он объяснил, что и доходов для копилки у него тоже не было, передает ТАСС.

По словам чиновника, и сейчас в семье копит деньги не он, а супруга. «Кто является хранителем очага, тот хранит и деньги», — объяснил он свою позицию.

Также Силуанов сказал, что в принципе любит ходить по магазинам, но получается у него это не так часто. Этим занимается тот, кто ведет хозяйство, как и в большинстве семей.

В середине марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Силуанов призвал бизнесменов не держать накопленные средства при себе, а увеличить взносы в бюджет. По словам министра, эти взносы пойдут на зарплаты бюджетникам, пособия, строительство, здравоохранение, а значит, в конечном итоге вернутся бизнесу.

На минувших выходных глава Минфина рассказал, что в последний день марта в бюджет поступило 2,5 триллиона рублей налоговых взносов, что уменьшило дефицит бюджета.