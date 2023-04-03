Путину доложили о взрыве в кафе в Петербурге

Песков заявил, что президенту Путину доложили о взрыве в кафе в Петербурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и пострадали более 30 человек, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас идет активная фаза следствия. «Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о взрыве и гибели военкора», — пояснил Песков.

По мнению представителя Кремля, случившееся в петербургском кафе преступление является терактом. Он предположил, что Киев может стоять за убийством военкора Татарского.

До этого зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев обратился к россиянам после убийства военного корреспондента в Петербурге. Он призвал граждан сообщать о случаях украинского финансирования.

О взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге стало известно вечером 2 апреля. В заведении проходило мероприятие военкора Владлена Татарского. Журналист в результате случившегося погиб, еще 32 человека пострадали.

В совершении преступления заподозрили 26-летнюю Дарью Трепову. Девушка подарила Татарскому во время выступления статуэтку, в которую была заложена бомба. Трепову почти через сутки задержали на съемной квартире в Петербурге.