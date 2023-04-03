Дрейфующие на льдине российские школьники попали на видео

Очевидцы показали на видео дрейфующих на льдине по Каме в Перми школьников

В Перми два школьника оторвались на льдине и доплыли до середины Камы. Дрейфующие подростки попали на видео. Кадры очевидцев были опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 2 апреля. Школьников заметили местные жители и обратились в городскую службу спасения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю, помощь спасателей не понадобилась. К моменту приезда специалистов ребята сами выбрались на берег.

Ранее в другом российском регионе — Ленинградской области — полсотни рыбаков оказались на двух оторванных льдинах в акватории Финского залива.