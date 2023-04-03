Один из ведущих мировых трейдеров прекратит экспорт российского зерна

Трейдер Louis Dreyfus Company с 1 юля прекратит экспорт российского зерна

Один из ведущих мировых трейдеров — Louis Dreyfus Company — с 1 июля прекратит экспорт зерна из России. Это следует из письма гендиректора ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» Пауло Гладчука на имя первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, сообщает «Интерфакс».

Факт получения письма подтвердили в Минсельхозе. Уточняется, что компания также изучает варианты передачи российского бизнеса новым собственникам. Терминал, принадлежащий Louis Dreyfus, располагается в Азовском море.

Ранее об уходе с российского рынка заявили крупные зернотрейдеры Cargill и Viterra. Позже стало известно, что аналогичное решение хочет принять агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland.

Как писало агентство Bloomberg, на фоне ухода с российского рынка ключевых игроков на зерновом рынке Москва усилит контроль над глобальными поставками продовольствия. После отказа западных компаний от сотрудничества с Москвой поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в российский бюджет значительно вырастут, как это произошло в прошлом году на фоне начала боевых действий на Украине.