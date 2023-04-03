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09:56, 3 апреля 2023Экономика

Цена российского газа для Молдавии упадет в полтора раза

Глава «Молдовагаза»: цена поставок газа из России упадет с $1011 до $673 за тыс. куб. м

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В апреле Молдавия начнет закупать российский газ в полтора раза дешевле, чем в предыдущем месяце — стоимость понижена с 1011 долларов до 673 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявляет глава национальной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 доллара за тысячу кубометров», — указано в сообщении. В текущем месяце весь объем, поставляемый из России, будет направляться компании «Тираспольтрансгаз» (Приднестровье).

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Экономический эксперт ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ накануне заявил, что в период отопительного сезона Молдавия импортировала газ на сумму около полумиллиарда долларов, сократив потребление в два раза по сравнению с прошлым годом.

Чебан уже предупреждал, что Молдавии невыгодно приобретать топливо у «Газпрома» из-за высокой стоимости в начале февраля. В конце марта на высокие цены закупаемого в России газа пожаловались власти страны. По словам главы Минэнерго Молдавии Виктора Парликова, стоимость практически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе.

Ранее из-за резкого прекращения поставок из России в зимний период правобережная Молдавия полностью переключилась на экспорт топлива из Евросоюза. При этом газ, поставляемый «Газпромом», перенаправлялся в приднестровский регион, чтобы продемонстрировать независимость Кишинева от поставок газа из России.

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Мария Грушко
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