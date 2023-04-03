Силуанов попросил не ждать скорой разблокировки активов России за рубежом

Глава Минфина Силуанов попросил не ждать скорой разблокировки активов РФ за рубежом

Россия продолжает работу по разморозке заблокированных активов за рубежом, однако это процесс не быстрый, решение пока не просматривается. Об этом в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, российские активы заморожены на Западе, а западные — в России и задача заключается в том, чтобы «свести эти активы, один перед другим, а потом развести». Глава финансового ведомства подчеркнул, что ситуация непростая, простыми способами ее не разрешить, хотя заинтересованы в решении все.

Евросоюз указывал, что после начала боевых действий на Украине заморозил порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. Однако позднее СМИ выяснили, что фактически заблокирована была незначительная часть, не более 15 процентов. Все остальные активы найти пока не удалось.

По данным The New York Times, поиск может осложняться тем, что в странах Запада пока не поняли, что делать с замороженными активами. Многие высокопоставленные чиновники США опасаются, что конфискация активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений».

В то же время Politico указывает, что в Еврокомиссии намерены инвестировать заблокированные средства, чтобы получить доходность 2,6 процента годовых. Впрочем, существует и угроза убытков, в таком случае возникают проблемы при гипотетическом возврате средств Москве.