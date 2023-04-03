СКР показал новое видео с подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского

Следователи опубликовали новое видео с подозреваемой в убийстве Татарского россиянкой

Россиянка Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, после взрыва в кафе попала на видео. Новый ролик с Треповой в понедельник, 3 апреля, в Telegram показал Следственный комитета России (СКР)

На кадрах Трепова с вещевой сумкой на колесиках в сопровождении мужчины в темной куртке заходит в подъезд жилого дома. Судя по прическе подозреваемой (волосы обрезаны), события происходят уже после совершенного теракта. Вместе с неизвестным Дарья оказывается в лифте, они обмениваются некими репликами, подозреваемая улыбается. На одном из этажей мужчина вышходит из лифта, а девушка едет дальше.

Ранее 3 апреля СКР переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на террористический акт.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля.