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19:07, 3 апреля 2023Мир

США согласились с Россией по вопросу ядерной войны

В Белом доме заявили, что согласны с Россией по вопросу недопустимости ядерной войны

Фото: Dan Meyers / Unsplash

США согласны с Россией в том, что развязывать ядерную войну недопустимо. По этому вопросу высказался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, не видели признаков того, что господин [президент России Владимир] Путин намеревается применить тактическое ядерное оружие на Украине или, откровенно говоря, где бы то ни было еще», — заявил американский политик.

Кирби напомнил о недавних заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что начинать ядерную войну нельзя и в ней не будет победителей. «Мы, откровенно говоря, согласны с ним на этот счет», — резюмировал он.

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Виктория Кондратьева
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