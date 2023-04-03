Тренер оценила влияние Овечкина на юных хоккеистов в США

Тренер Ким Вайсс заявила, что юные хоккеисты в США хотят быть как Александр Овечкин

Тренер юношеской команды «Мэриленд Блэк Бирс» Ким Вайсс в Twitter оценила влияние российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на юных хоккеистов в США.

Вайсс рассказала, что стала тренировать детей в 2011 году. «Все дети в возрасте пяти-шести лет пытались щелкнуть по воротам, потом прыгали на заградительное стекло, праздновали, как Ови после своих голов. Думаю, все ребята хотят быть как он», — заявила она.

Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 26 марта он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 72 голов, на счету которого 894 гола. В активе россиянина 822 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.