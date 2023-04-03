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23:06, 3 апреля 2023Мир

Посольство РФ высказалось о позиции США по диверсии на «Северных потоках»

Посольство РФ: Белый дом не заинтересован в правде о диверсии на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: William Philpott / Reuters

Администрация американского президента Джо Байдена не заинтересована в том, чтобы правда о диверсии на «Северных потоках» стала достоянием общественности, заявило посольство РФ в США. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили дипломаты, об этом говорят «анонимные выбросы» в иностранных СМИ. «Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности», — высказались в посольстве о позиции США по диверсии.

22 марта американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что Байден не поручал американской разведке и спецслужбам задание по надлежащему расследованию взрывов на российских газопроводах. В феврале он опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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Марина Совина
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