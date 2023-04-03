Президент «Урала» высказался о полученном легионером клуба тюремном сроке

Президент «Урала» Иванов не знает, скажется ли тюремный срок Влута на его контракте

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о вынесении приговора голландскому легионеру клуба Раю Влуту, который получил 2,5 года тюрьмы. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметил, что не знает, будет ли игрок подавать апелляцию. «Скажется ли эта ситуация на контракте Рая с "Уралом"? Новость появилась только сегодня, мы даже не успели поговорить. Я с ним обязательно поговорю», — заявил Иванов.

Приговор Влуту вынес суд Харлема ранее 3 апреля. 27-летний легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) отсутствовал на вынесении приговора, он находится в расположении «Урала».

В ноябре 2021 года в нидерландском городе Хофддорп Влут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. По данным прокуратуры, футболист ехал со скоростью 203 километра в час и не пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Изначально вину на себя взял друг спортсмена, находившийся на пассажирском сиденье, однако позже Влут признался, что за рулем был он.

Влут перешел в «Урал» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел девять матчей в РПЛ и отличился тремя забитыми мячами. Контракт футболиста с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года.