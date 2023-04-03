Предполагаемую убийцу Татарского арестовывали за незаконную акцию

Появились подробности об аресте подозреваемой в убийстве Татарского Дарьи Треповой

Предполагаемую убийцу военкора Владлена Татарского Дарью Трепову ранее арестовывали на десять суток. Подробности о подозреваемой в понедельник, 3 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в феврале 2022 года она получила административный арест за организацию несогласованной акции с нарушением санитарных норм. Согласно тексту постановления, Трепова принимала участие в одновременном массовом пребывании и передвижении 300 граждан. Акция привела к созданию помех движению пешеходов и транспортных средств.

Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.