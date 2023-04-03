В ДНР заявили об отсутствии приказов ВСУ вывести войска из Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ не получали приказа о выводе войск из Артемовска

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получали приказа от командования о выводе войск из Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится», — указал он на отсутствие соответствующих поручений.

По словам Пушилина, российские войска практически вплотную подошли к городской железнодорожной станции, в связи с чем бойцы ВСУ вынуждены отступать на заранее подготовленные позиции в западной части города.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли флаг России. По его словам, город «юридически взят».

Депутат Алексей Чепа указал, что переход Артемовска под контроль России перерезает ряд коммуникаций ВСУ и открывает возможность дальнейшего продвижения российским войскам. Он также выразил мнение, что это поражение нанесет значительный репутационный урон президенту Украины Владимиру Зеленскому.

30 марта российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в ряде районов Артемовска. С наступлением темноты бойцы активизировали атаки в центре и на севере города.

