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14:53, 3 апреля 2023Россия

Появились подробности об упавшем под Волгоградом легкомоторном самолете

«112»: упавший под Волгоградом легкомоторный самолет предназначался для сельхозугодий
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Легкомоторный самолет, который потерпел крушение под Волгоградом, предназначался для обработки сельхозугодий. Подробности об авиакатастрофе сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, воздушное судно принадлежит клубу «Орленок». Оно, по предварительным данным, потерпело крушение, так как пилот потерял управление при заходе на посадку.

О падении самолета «Бекас» в Волгоградской области стало известно днем в понедельник, 3 апреля. Пилот воздушного судна погиб. Точных причин случившегося пока нет.

Ранее в Мурманской области разбился вертолет. На его борту находились восемь человек, пострадали четверо. Вертолет упал неподалеку от Ловозера, в момент ЧП там были тяжелые погодные условия.

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Анастасия Шейкина
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