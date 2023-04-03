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13:00, 3 апреля 2023Россия

Водителям назвали идеальный срок замены зимней резины на летнюю

Синоптик Вильфанд призвал водителей подождать с заменой зимней резины на летнюю

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Летняя резина осуществляет хорошее сцепление с дорожной поверхностью при температуре выше плюс 5 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он назвал идеальный срок для замены резины, призвав некоторых водителей немного подождать.

«Если водитель в Москве ездит только днем, в послеполуденные часы — можно менять. Если же он ездит и утром, и вечером, когда температура ниже плюс 5 градусов, лучше подождать еще недельку и потом смело уже менять», — поделился синоптик.

Ранее Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал срок окончания дождей в столице, а также рассказал о том, какая погода ожидает москвичей.

В конце марта стало известно об открытии ученых Колумбийского университета и других научных организаций США. Они пришли к выводу, что чрезвычайно жаркое лето 2021 года установило тысячелетний рекорд высоких температур начиная с 950 года нашей эры.

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Екатерина Смирная
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