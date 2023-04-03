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16:32, 3 апреля 2023Бывший СССР

Адвокат сообщил о запуске процедуры передачи Сапеги из Белоруссии в Россию

Адвокат Гашинский сообщил о запуске процедуры передачи Сапеги из Белоруссии в Россию

Фото: Тамара Беляева / РИА Новости

Процедура передачи в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги была запущена. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский, передает ТАСС.

«Конечно [запущена]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства. При этом адвокат отказался комментировать сроки ее передачи.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на Гашинского заявил, что Сапега может скоро вернуться на родину, так как белорусские власти не возражают против того, чтобы остаток срока она отбыла в России. Как отмечалось, ее семья ждет суда в РФ, который должен установить время отбывания наказания. Затем перевод девушки в Россию станет технически возможен.

Ранее отчим Сапеги Сергей Дудич заявил, что ей отказали в помиловании. Как сообщалось, она успешно прошла первый этап процедуры в сентябре. 23 мая 2021 года Сапега была задержана вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы.

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Кристина Есикова
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