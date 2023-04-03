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10:28, 3 апреля 2023Культура

Умер основатель рок-группы Gentle Giant Рэй Шульман

На 74-м году жизни скончался основатель рок-группы Gentle Giant Рэй Шульман

Фото: Carl Lender / Flickr

На 74-м году жизни скончался мультиинструменталист и основатель рок-группы Gentle Giant Рэй Шульман. Об этом сообщает NME.

Артист умер 30 марта в своем доме в Лондоне. По словам младшего брата Дерека Шульмана, музыкант скончался в окружении семьи после борьбы с продолжительной болезнью.

«Он был невероятным композитором, музыкантом, продюсером и техническим волшебником. Он был настоящим художником, но предпочитал оставаться на заднем плане, позволяя своим работам говорить за него… Совсем недавно он посвятил свои технические и музыкальные знания написанию ремиксов для других артистов», — отметил брат мультиинструменталиста.

Британская рок-группа Gentle Giant была основана тремя родными братьями Дереком, Реем и Филом Шульманами в 1970 году. За время творческого развития коллектив выпустил десять альбомов. Пластинки под названиями The Power And The Glory и Free Hand заняли 78-е и 48-е места в американских музыкальных чартах.

Группа просуществовала до 1980-го, после чего Рэй Шульман занялся продюсированием других артистов, работая с такими коллективами, как The Sugarcubes, The Sundays, The Trash Can Sinatras и The Defects, а также увлекся написанием музыки для видеоигр.

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Анастасия Астахова
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