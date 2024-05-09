В Европе усилят контроль за санкциями против России

Финляндия, Польша и страны Балтии подписали договор по санкциям против России

Финляндия, Польша и страны Балтии подписали договор об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на таможню Финляндии.

В пресс-релизе уточняется, что кроме Финляндии и Польши соглашение подписали Эстония, Литва и Латвия. Договор об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением санкций против России был заключен в Вильнюсе.

Документ предполагает общие действия в отношении обязательств, которые налагаются на производителей и экспортеров товаров. Например, представление экспортерами дополнительных данных, а также список других усилий, направленных на борьбу с уклонением от ограничений.

Ранее Financial Times со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что 14-й пакет санкций против России станет скорее «техническим и не очень существенным» из-за проблем, с которыми столкнулся Евросоюз в поиске консенсуса. По данным газеты, новый проект еще может измениться в ходе дальнейшей дискуссии.