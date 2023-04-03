Ленинградский губернатор пообещал ответ на гибель военкора Татарского

Губернатор Ленинградской области Дрозденко: гибель Татарского не останется безнаказанной

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что организаторы взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали около 30 человек, ответят за преступление. Его заявление опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

«Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным», — написал Дрозденко. Глава региона также выразил соболезнование в связи с гибелью Татарского и пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 30 человек. 24 человека были доставлены в больницы Санкт-Петербурга. Еще 6 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после взрыва.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу Татарскому. Взрывное устройство сработало в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной.