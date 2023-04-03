У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза

Electrek: Tesla отзовет 35 электрофур Semi из-за проблем с тормозами

В электрических фурах Tesla Semi обнаружили связанную с тормозной системой неисправность. Об этом сообщает издание Electrek.

Согласно сайту Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), Tesla отзовет 35 электрических грузовиков Semi. Проблема связана со стояночным тормозом, который может не работать из-за неисправности электронного модуля. По словам специалистов, брак оборудования вызывает утечку воздуха, из-за чего стояночный тормоз может внезапно отключиться.

В ходе расследования оказалось, что проблема связана с оборудованием от компании Bendix Commercial Vehicle Systems, которое было установлено на 35 машинах Tesla, выпущенных с 30 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Кроме автомобилей Tesla, компоненты Bendix были размещены в 836 автомобилях — все также были отозваны.

В отчете говорится, что Bendix обнаружила эту проблему в начале февраля, после чего сообщила об этом Tesla, которая провела расследование. Автомобильная корпорация известит владельцев о начале отзывной кампании 23 мая.

Электрофуры Tesla Semi были анонсированы в 2017 году, однако производство машин стартовало только в ноябре 2022 года. В декабре Tesla начала поставки электрофур.

В середине февраля стало известно, что Tesla добровольно отзывает 362 758 автомобилей. Оказалось, что установленная в эти автомобили бета-версия системы для полностью автоматизированного вождения (Full Self-Driving Beta, FSD Beta) может привести к авариям.