Появилось первое фото задержанной Дарьи Треповой

В сети появилось первое фото задержанной за убийство военкора Татарского Треповой

В сети появилось первое фото после задержания Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Снимок публикует Telegram-канал 112.

В ближайшее время девушку отведут на допрос. Силовики обследовали весь дом в ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе, в котором находилась вторая съемная квартира фигурантки. Как уточняет Telegram-канал SHOT, после взрыва девушка обрезала себе волосы — в день трагедии они были на 15-20 длиннее.

2 апреля на встрече с военкором Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой, по предварительном данным, была взрывчатка. После этого она покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро Василеостровская, переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела во второй съемной квартире. На утро девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.