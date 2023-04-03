The Hill: полиция Нью-Йорка приготовилась к протестам из-за предъявления обвинений Трампу

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) заявляет, что его офицеры приготовились к протестам, запланированными на дату судебного заседания, где будет участвовать бывший президент США Дональд Трамп. Ему хотят предъявить обвинения в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Об этом сообщает The Hill.

«Полицейские были приведены в состояние боевой готовности, и департамент по-прежнему готов отреагировать в случае необходимости и обеспечить всем возможность мирной реализации своих прав», — заявил пресс-секретарь полиции.

Ранее экс-президент анонсировал свое появление в суде Нью-Йорка во вторник 4 апреля. «Во вторник утром я пойду, хотите — верьте, хотите — нет, в здание суда», — написал бывший президент, добавив, что, по его мнению, «Америка не должна быть такой».

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.