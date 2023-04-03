Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 3 апреля 2023Мир

Полиция Нью-Йорка приготовилась к протестам из-за предъявления обвинений Трампу

The Hill: полиция Нью-Йорка приготовилась к протестам из-за предъявления обвинений Трампу

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) заявляет, что его офицеры приготовились к протестам, запланированными на дату судебного заседания, где будет участвовать бывший президент США Дональд Трамп. Ему хотят предъявить обвинения в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Об этом сообщает The Hill.

«Полицейские были приведены в состояние боевой готовности, и департамент по-прежнему готов отреагировать в случае необходимости и обеспечить всем возможность мирной реализации своих прав», — заявил пресс-секретарь полиции.

Ранее экс-президент анонсировал свое появление в суде Нью-Йорка во вторник 4 апреля. «Во вторник утром я пойду, хотите — верьте, хотите — нет, в здание суда», — написал бывший президент, добавив, что, по его мнению, «Америка не должна быть такой».

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского
В Москве упал самодельный беспилотник
Губернатор Петербурга высказался о гибели военкора Татарского при взрыве в кафе
Подозреваемая в убийстве Татарского скрылась после взрыва в новом образе
Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака кожи
ВСУ сконцентрировали группировку для наступления в Запорожской области
Экономист заявил о недоступности ипотеки для половины населения России
Полиция Нью-Йорка приготовилась к протестам из-за предъявления обвинений Трампу
В России завершили учения с «Ярсами»
В Кремле подтвердили ограничения на зарубежные поездки чиновников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.