Fox: экс-президент США Трамп анонсировал свое появление в суде Нью-Йорка

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал свое появление в суде Нью-Йорка во вторник 4 апреля. Об этом сообщает американский канал Fox News.

«Во вторник утром я пойду, хотите — верьте, хотите — нет, в здание суда», — написал бывший президент, добавив, что, по его мнению, «Америка не должна быть такой».

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

9 августа 2022 года Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали около 100 агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

Национальное управление архивов и документации США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые в январе 2022 года вывезли из поместья Трампа.