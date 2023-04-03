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23:54, 3 апреля 2023Мир

Трамп прибыл в Нью-Йорк накануне суда

Экс-президент США Трамп прибыл в нью-йоркский небоскреб Trump Tower накануне явки в суд
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в принадлежащий ему нью-йоркский небоскреб Trump Tower на Манхэттене. Об этом сообщает ТАСС.

Политик прибыл в Trump Tower накануне явки в суд, в который он отправится для заслушивания обвинений в свой адрес. Американский экс-президент прилетел в Нью-Йорк из штата Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Из аэропорта Ла-Гуардиа его кортеж проследовал к небоскребу.

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Отмечается, что у Trump Tower сложилась спокойная обстановка. Вокруг здания поставлены металлические ограждения, возле него дежурят дополнительные наряды полиции. Кроме того, у небоскреба присутствуют журналисты и ряд активистов, включая сторонников Трампа.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка приготовилась к протестам из-за предъявления обвинений Трампу. Политик анонсировал свое появление в суде Нью-Йорка во вторник 4 апреля. «Во вторник утром я пойду — хотите верьте, хотите нет — в здание суда», — подчеркнул он и добавил, что «Америка не должна быть такой».

Бывшего главу США могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

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Марина Совина
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