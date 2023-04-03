Путин подписал закон об особом порядке аттестации в школах приграничных регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон об особом порядке аттестации в школах, которые находятся в приграничных регионах страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что правительство наделяется правом устанавливать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в отдельных школах. В частности, выпускники смогут выбрать, какие экзамены они должны сдать для поступления в вуз или колледж — ЕГЭ или вступительные испытания отдельно выбранного учебного заведения.

Ранее Путин, высказываясь о ЕГЭ, заявил, что у экзамена есть много минусов, но также есть и плюсы, подчеркнув, что в некоторых городах среднее и высшее образование развивается иным образом, нежели в крупных образовательных центрах.

До этого глава государства подписал федеральный закон о введении в школах единых общеобразовательных программ. Документ также предусматривает введение полномочий Министерства просвещения России на госзаказы и пособий для учебных учреждений.