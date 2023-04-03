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04:55, 3 апреля 2023Мир

Названо условие для прекращения помощи США Украине

As-Sabeel: Украина лишится поддержки США в случае прихода к власти республиканцев

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украина лишится поддержки США в случае прихода к власти республиканцев, пишет As-Sabeel.

Отмечается, что бывший президент США Дональд Трамп имеет высокие шансы на победу в выборах главы государства в 2024 году. Политик неоднократно заявлял, что главная проблема для него заключается во внутреннем кризисе в Соединенных Штатах, на втором месте противостояние Китаю.

Как пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что Киев может проиграть, если страна потеряет военную поддержку Соединенных Штатов в случае прихода к власти правых республиканцев.

Ранее Трамп вновь обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. По его словам, он добьется этой цели в случае избрания главой государства на выборах в 2024 году.

В марте координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, к каким последствиям приведет прекращение военной и финансовой поддержки Украины. По его словам, подобные действия приведут к гибели американцев

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Марина Совина
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