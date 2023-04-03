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17:08, 3 апреля 2023Ценности

Vetements выпустил платья с принтом хозяйственной сумки за 113 тысяч рублей

Бренд Vetements выпустил платья с принтом хозяйственной сумки за 113 тысяч рублей

Фото: VETEMENTS

Французский бренд Vetements выпустил платья с принтом хозяйственной сумки, которая была популярна в России в 1990-х годах. Соответствующий товар появился на сайте Farfetch.

Согласно описанию, платья изготовлены из натурального хлопка и оформлены объемными рукавами и вырезом сзади. На изделиях длины макси также нанесена сине-красная клетка. Стоимость платьев составляет 1,4 тысячи долларов (около 113 тысяч рублей).

Известно, что в 2007 году на показе люксового бренда Louis Vuitton модели прошлись по подиуму с сумками-баулами в руках. Позже, в 2021 году, модный дом Balenciaga выставил на продажу аксессуар подобного дизайна за 152 тысячи рублей.

В марте сообщалось, что американский бренд Rick Owens выпустил головные уборы со встроенными лампами более чем за 100 тысяч рублей. Данные предметы гардероба представляли собой шлемы AMUN и HEDJET белого и черного цветов, в которые встроены люминесцентные лампы. Так, в первой шапке встроены два источника света, а во второй — один короткий светильник. Отмечается, что лампы можно включать и выключать с помощью внешнего блока питания.

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Мария Винар
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