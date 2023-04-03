Диетолог раскрыла россиянам простые способы замедлить старение кожи

Диетолог Тихомирова посоветовала соблюдать питьевой режим, чтобы поддержать молодость кожи

Диетолог Елена Тихомирова раскрыла россиянам простые способы замедлить процесс старения кожи. Ее комментарий приводит издание Life.

В первую очередь специалист посоветовала соблюдать питьевой режим и ограничить потребление продуктов, в которых содержится много соли, чтобы избежать приводящей к внешним изменениям отечности.

Кроме того, по словам эксперта, поддерживать молодость кожи необходимо с помощью жиров, белков и железа. Тихомирова порекомендовала включить в свой рацион растительные масла, орехи, семечки и молоко. Помимо этого, как утверждает диетолог, к высокобелковым продуктам относят любые виды мяса, птицу, рыбу, морепродукты, творог, сыр и яйца.

В заключение Тихомирова напомнила о важности йода и способствующего выработке коллагена витамина С. В список богатых упомянутыми элементами продуктов вошли морепродукты и рыба, а также цитрусовые, киви, свежий болгарский перец, замороженная черная смородина и облепиха.

В феврале консультанты косметического бренда Clinique перечислили три простых способа предотвратить старение кожи. По словам специалистов, нанесение солнцезащитного крема должно стать неизменной ежедневной привычкой, независимо от оттенка кожи и количества проведенного под воздействием солнечных лучей времени.