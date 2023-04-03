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12:46, 3 апреля 2023Ценности

Диетолог раскрыла россиянам простые способы замедлить старение кожи

Диетолог Тихомирова посоветовала соблюдать питьевой режим, чтобы поддержать молодость кожи

Фото: Milada Vigerova / Unsplash

Диетолог Елена Тихомирова раскрыла россиянам простые способы замедлить процесс старения кожи. Ее комментарий приводит издание Life.

В первую очередь специалист посоветовала соблюдать питьевой режим и ограничить потребление продуктов, в которых содержится много соли, чтобы избежать приводящей к внешним изменениям отечности.

Кроме того, по словам эксперта, поддерживать молодость кожи необходимо с помощью жиров, белков и железа. Тихомирова порекомендовала включить в свой рацион растительные масла, орехи, семечки и молоко. Помимо этого, как утверждает диетолог, к высокобелковым продуктам относят любые виды мяса, птицу, рыбу, морепродукты, творог, сыр и яйца.

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В заключение Тихомирова напомнила о важности йода и способствующего выработке коллагена витамина С. В список богатых упомянутыми элементами продуктов вошли морепродукты и рыба, а также цитрусовые, киви, свежий болгарский перец, замороженная черная смородина и облепиха.

В феврале консультанты косметического бренда Clinique перечислили три простых способа предотвратить старение кожи. По словам специалистов, нанесение солнцезащитного крема должно стать неизменной ежедневной привычкой, независимо от оттенка кожи и количества проведенного под воздействием солнечных лучей времени.

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Екатерина Ештокина
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