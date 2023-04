У актиний обнаружили ассоциативное обучение

PNAS: актинии оказались способны к ассоциативному обучению

Ученые Фрибургского университета (Швейцария) и Университета Барселоны (Испания) обнаружили, что один из видов морских анемонов способен к ассоциативному обучению. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ассоциативное обучение было обнаружено российским физиологом Иваном Павловым, который показал, что у собак при дрессировке формируются условные рефлексы, например, выделение слюны при звуке звонка. Известно, что этот тип обучения встречается у многих организмов, однако долгое время считалось, что минимальным требованием является наличие мозга.

У стрекающих, таких как морские анемоны и медузы, имеется сеть нервов, но мозг отсутствует. В ходе экспериментов исследователи проверили актиний Nematostella vectensis на наличие способности к ассоциативному обучению. Были собраны несколько особей, каждая из которых была подвергнута воздействию света, электрического тока или обоим раздражителям одновременно.

Те актинии, которые испытывали оба раздражителя одновременно, научились ассоциировать их как единое событие. Например, при включении света без применения тока 72 процента особей втягивали свои щупальца, готовясь к электрическому удару.