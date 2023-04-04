Создана работающая на кислороде батарея для борьбы с раком

Science Advances: разработана работающая на кислороде батарея для борьбы с раком

Китайские ученые из Университета Фудань в Шанхае создали имплантируемую батарею для борьбы с раком, которая работает на кислороде. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Последние наработки позволяют эффективно нацеливаться именно на опухоли, не затрагивая здоровые области. В том числе существуют методы по точечной доставки лекарств в ткани, однако все еще существуют проблемы биосовместимости и проницаемости.

Чтобы решить эту проблему, специалисты разработали уникальную систему, которая использует особенности злокачественных новообразований. Известно, что в опухолевых клетках обычно низкий уровень кислорода, то есть гипоксия. Таким образом новая технология ориентируется на среду с низким содержанием кислорода, чтобы доставить препараты непосредственно в место опухоли. Ранее этот подход имел ограниченную эффективность из-за неравномерных уровней кислорода в опухолях.

Инновационная самозаряжающаяся батарея из соленой воды может постоянно регулировать содержание кислорода вокруг опухоли. В экспериментах метод полностью уничтожил опухоли у 80 процентов мышей. Команда отмечает, что батарея может непрерывно потреблять кислород внутри опухолевой клетки более 14 дней, практически не влияя на здоровые клетки.

Теперь авторы нацелены провести новые испытания, но уже на людях, где стандарты более строгие. Кроме того, подход имеет большие перспективы для других терапевтических направлений, например, для электрохемилюминесценции, электрической стимуляции нервов и других носимых устройств.