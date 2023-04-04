Девушка попыталась игнорировать опухоль и вырастила ее до 45 килограммов

People: американке удалили опухоль, которая весила 45 килограммов и мешала ей дышать

23-летняя американка Эллисон Фишер попыталась игнорировать разраставшуюся в полости живота опухоль, пока та не стала мешать ходить. О девушке, которая вырастила опухоль весом в 45 килограммов, рассказало издание People.

В 2020 году у Эллисон начались постоянные боли в животе и нерегулярные менструации. К врачу она не пошла из-за боязни, что проблемы спишут на лишний вес, как уже случалось ранее со многими ее жалобами вплоть до ушной инфекции. В конце концов, живот вырос настолько, что ей было трудно передвигаться и стоять дольше пяти минут.

В конце 2022 года Эллисон наконец обратилась к врачу — она не могла свободно дышать. У нее нашли кисту, которая весила 45 килограммов. «Я чувствовала себя беременной десятью детьми. Не могла лежать на животе. Ощущения были такие, будто все внутренние органы раздавлены», — вспоминает девушка, которой в срочном порядке удалили опухоль. Операция прошла успешно.

Проводивший хирургическое вмешательство врач Мартин Мартино отметил, что второй яичник, не задетый опухолью, удалось сохранить. «Левый яичник был перекручен три раза. Мы смогли раскрутить его, спасти ее фертильность и дать ей шанс стать матерью», — уточнил он.

Ранее в ответ на слухи о беременности 26-летняя модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что у нее нашли кисту яичника. По словам модели, новообразование в ее репродуктивных органах достаточно большое.