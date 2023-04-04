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22:34, 4 апреля 2023Забота о себе

Девушка попыталась игнорировать опухоль и вырастила ее до 45 килограммов

People: американке удалили опухоль, которая весила 45 килограммов и мешала ей дышать

Фото: Artur Tumasjan / Unsplah

23-летняя американка Эллисон Фишер попыталась игнорировать разраставшуюся в полости живота опухоль, пока та не стала мешать ходить. О девушке, которая вырастила опухоль весом в 45 килограммов, рассказало издание People.

В 2020 году у Эллисон начались постоянные боли в животе и нерегулярные менструации. К врачу она не пошла из-за боязни, что проблемы спишут на лишний вес, как уже случалось ранее со многими ее жалобами вплоть до ушной инфекции. В конце концов, живот вырос настолько, что ей было трудно передвигаться и стоять дольше пяти минут.

В конце 2022 года Эллисон наконец обратилась к врачу — она не могла свободно дышать. У нее нашли кисту, которая весила 45 килограммов. «Я чувствовала себя беременной десятью детьми. Не могла лежать на животе. Ощущения были такие, будто все внутренние органы раздавлены», — вспоминает девушка, которой в срочном порядке удалили опухоль. Операция прошла успешно.

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Проводивший хирургическое вмешательство врач Мартин Мартино отметил, что второй яичник, не задетый опухолью, удалось сохранить. «Левый яичник был перекручен три раза. Мы смогли раскрутить его, спасти ее фертильность и дать ей шанс стать матерью», — уточнил он.

Ранее в ответ на слухи о беременности 26-летняя модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что у нее нашли кисту яичника. По словам модели, новообразование в ее репродуктивных органах достаточно большое.

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Александра Лисица
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