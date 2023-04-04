Перевал Дятлова решили сделать комфортнее и безопаснее для туристов

На перевале Дятлова откроют туристический визит-центр

В Свердловской области на перевале Дятлова, где в 1959 году загадочно погибла группа туристов, появится визит-центр с инфраструктурой. Об этом рассказал замдиректор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства по Свердловской области Юрий Патанин, передает Ura.ru.

По словам Патанина, на перевале Дятлова уже есть туристический поток, но не хватает точечных вещей, которые позволили бы его структурировать. Он отметил, что необходимо сделать туризм в этом месте более комфортным и безопасным.

«Планируется решить проблемы со связью, обеспечить электроснабжение поселка Вижай, который находится возле перевала Дятлова», — сказал он.

В июле 2021 года на перевале Дятлова установили памятник погибшей тургруппе. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Григорий Масленников). Вместе с командой художник сам поднимал скульптуру на гору Холатчахль. Ее установили в 50 метрах от места, где находилась палатка погибшей группы.

Происшествие на перевале, позднее названном в честь Игоря Дятлова, произошло в 1959 году, тогда погибла группа лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. На телах туристов были серьезные травмы, некоторых из погибших обнаружили раздетыми, а у одной из участниц похода не было глаз и языка. По версии Генпрокуратуры, группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку и замерзла насмерть — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля. Согласно разным теориям, которые выдвигают исследователи трагедии, гибель группы могла быть вызвана не только природными причинами, но и нападением беглых заключенных либо местных жителей, а также паранормальными явлениями или контактами с инопланетянами.