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17:06, 4 апреля 2023Спорт

Фитнес-эксперт раскрыла пользу изменения режима тренировок

Фитнес-эксперт Близли: внесение изменений в режим тренировок помогает сохранить мотивацию

Фото:CATHY PHAM / Unsplash

Фитнес-эксперт Лилли Близли раскрыла пользу внесения изменений в режим тренировок. Ее слова приводит Independent.

«Если вы тренируетесь исключительно для удовольствия, то меняйте типы выполняемых упражнений и пробуйте что-то новое, например, занятия на велотренажере, пилатес или бокс, — это поможет разнообразить занятия и сохранить мотивацию на высоком уровне», — заявила Близли. Она добавила, что также можно увеличить нагрузку во время стандартной тренировки, однако нельзя делать это резко.

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Близли отметила, что не стоит менять тренировочный процесс, если идет подготовка к конкретному событию, например, к марафону. По ее словам, лучше придерживаться текущего распорядка, чтобы не получить травму или не ухудшить результаты.

Ранее фитнес-тренер Руслан Акимов назвал способ привести себя в форму к лету. Эксперт посоветовал тренироваться три раза в неделю, правильно питаться и ежедневно гулять.

Дарья Коршунова
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