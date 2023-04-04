В Австрии указали на заблуждения Запада о военном потенциале России

Exxpress: заголовки западных СМИ об опустошенном арсенале России оказались заблуждением

Заголовки западных СМИ об опустошенном военном потенциале России, повторявшиеся месяцами, оказались заблуждением, заявил военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене. Его слова приводит австрийское издание Exxpress.

Он указал, что большинство военных экспертов отмечают по-прежнему высокий уровень интенсивности боевых действий со стороны российских войск в течение последних месяцев. «Верить, что российский арсенал подходит к концу, было, очевидно, полным заблуждением», — высказался Масала.

Ранее в этом же издании высказывали мнение, что полеты американских ядерных бомбардировщиков B-25 вблизи российской границы грозят серьезной опасностью всему миру.

В марте американская разведка сочла российский ядерный арсенал мощнейшим в мире.