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18:42, 4 апреля 2023Мир

В Австрии указали на заблуждения Запада о военном потенциале России

Exxpress: заголовки западных СМИ об опустошенном арсенале России оказались заблуждением

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Заголовки западных СМИ об опустошенном военном потенциале России, повторявшиеся месяцами, оказались заблуждением, заявил военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене. Его слова приводит австрийское издание Exxpress.

Он указал, что большинство военных экспертов отмечают по-прежнему высокий уровень интенсивности боевых действий со стороны российских войск в течение последних месяцев. «Верить, что российский арсенал подходит к концу, было, очевидно, полным заблуждением», — высказался Масала.

Ранее в этом же издании высказывали мнение, что полеты американских ядерных бомбардировщиков B-25 вблизи российской границы грозят серьезной опасностью всему миру.

В марте американская разведка сочла российский ядерный арсенал мощнейшим в мире.

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Антон Похиляк
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