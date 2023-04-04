Минстрой ответил на сообщения об инициативе пускать в квартиры коммунальщиков

Минстрой назвал фейком инициативу обязать россиян впускать в квартиры коммунальщиков

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько ответил на сообщения, что Минстрой предложил обязать россиян впускать в квартиры работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Его слова приводит ТАСС.

Ересько назвал домыслом инициативу обязать россиян впускать в квартиры коммунальщиков.

«Это какой-то непонятный фейк. Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», — отметил представитель Минстроя.

Ранее «Известия» сообщили, что российских собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать коммунальщиков для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла. Отмечалось, что Минстрой уже проработал это вопрос.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что для россиян, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свою квартиру, необходимо предусмотреть административную ответственность.