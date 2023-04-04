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11:44, 4 апреля 2023Экономика

В Британии сняли часть обвинений против Михаила Фридмана

FT: с основателя «Альфа-групп» Фридмана сняли обвинения в сговоре и лжесвидетельстве
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) частично прекратило расследование против основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает The Financial Times (FT).

С российского предпринимателя сняли обвинения в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. Теперь его подозревают только в отмывании денег.

58-летнего российского бизнесмена задержали в Лондоне 3 декабря. СМИ сообщили, что Фридман подозревается в том числе в нарушении введенных в отношении него санкций. Позже стало известно, что бизнесмена освободили под залог в 150 тысяч фунтов. Задержанных вместе с ним двоих мужчин также выпустили из-под ареста.

В начале марта в СМИ появилась информация, что Михаил Фридман и Петр Авен хотят продать свои доли в Альфа-банке за 178 миллиардов рублей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе организации. Таким образом они пытаются освободиться от западных санкций, которые против них ввели после начала специальной военной операции на Украине.

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Вячеслав Агапов
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