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11:16, 4 апреля 2023Культура

Хью Джекман начал обследование на рецидив рака кожи

Хью Джекман рассказал, что начал обследование на рецидив рака кожи

Фото: Mark Blinch / Reuters

Австралийский актер Хью Джекман рассказал, что начал обследование на рецидив рака кожи. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаутне (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я хотел, чтобы вы услышали это от меня на случай, если кто-то увидит меня на улице. Мне только что сделали две биопсии. Я был у своего врача», — рассказал артист. Джекман добавил, что поделится с поклонниками результатами обследования, как только ему станет известно о них, а также подчеркнул, что диагностированная ему десять лет назад базалиома является «наименее опасным» заболеванием из всех видов рака кожи.

Впервые базальноклеточную карциному у артиста обнаружили в 2013 году, когда он по настоянию жены решил удалить бородавку на носу. По словам актера, ему приходится проходить медицинское обследование раз в три месяца. В 2017 году Джекман сообщил, что ему провели уже шестую операцию, связанную с раком кожи.

В сентябре прошлого года стало известно, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части фильма «Дэдпул».

Ранее сообщалось, что причиной смерти старшего брата певицы Мадонны Энтони Чикконе, жившего на улице, стали дыхательная недостаточность и рак горла.

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Анастасия Астахова
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