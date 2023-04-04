Хью Джекман начал обследование на рецидив рака кожи

Хью Джекман рассказал, что начал обследование на рецидив рака кожи

Австралийский актер Хью Джекман рассказал, что начал обследование на рецидив рака кожи. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаутне (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я хотел, чтобы вы услышали это от меня на случай, если кто-то увидит меня на улице. Мне только что сделали две биопсии. Я был у своего врача», — рассказал артист. Джекман добавил, что поделится с поклонниками результатами обследования, как только ему станет известно о них, а также подчеркнул, что диагностированная ему десять лет назад базалиома является «наименее опасным» заболеванием из всех видов рака кожи.

Впервые базальноклеточную карциному у артиста обнаружили в 2013 году, когда он по настоянию жены решил удалить бородавку на носу. По словам актера, ему приходится проходить медицинское обследование раз в три месяца. В 2017 году Джекман сообщил, что ему провели уже шестую операцию, связанную с раком кожи.

В сентябре прошлого года стало известно, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части фильма «Дэдпул».

Ранее сообщалось, что причиной смерти старшего брата певицы Мадонны Энтони Чикконе, жившего на улице, стали дыхательная недостаточность и рак горла.