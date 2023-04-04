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22:19, 4 апреля 2023Мир

Сын Трампа отреагировал на снятие отпечатков пальцев у отца

Сын Трампа в ответ на снятие отпечатков пальцев у отца опубликовал фото со средним пальцем
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, отреагировал на снятие отпечатков пальцев у отца на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В своей сторис Трамп-младший опубликовал картинку, на которой поверх документа изображен отпечаток ладони с вытянутым средним пальцем.

Ранее сын Трампа опубликовал перевернутый американский флаг, отреагировав таким образом на арест отца. Он также предупредил, что происходящее является «только началом скользкого пути к тирании».

Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене 4 апреля. Он заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения.

По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

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Марина Совина
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