Сын Трампа отреагировал на снятие отпечатков пальцев у отца

Сын Трампа в ответ на снятие отпечатков пальцев у отца опубликовал фото со средним пальцем

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, отреагировал на снятие отпечатков пальцев у отца на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В своей сторис Трамп-младший опубликовал картинку, на которой поверх документа изображен отпечаток ладони с вытянутым средним пальцем.

Ранее сын Трампа опубликовал перевернутый американский флаг, отреагировав таким образом на арест отца. Он также предупредил, что происходящее является «только началом скользкого пути к тирании».

Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене 4 апреля. Он заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения.

По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.