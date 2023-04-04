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17:58, 4 апреля 2023Мир

В Израиле испугались репрессий «личной армии» премьер-министра

Newsweek: оппозиция в Израиле боится преследований со стороны новой нацгвардии

Фото: Amir Cohen / Reuters

Оппозиция в Израиле боится, что недавно созданная национальная гвардия может стать «личной армией» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, используемой для преследования противников правящей коалиции. Об этом пишет Newsweek.

Оппозиция испугалась того, что новая национальная гвардия будет использоваться для репрессий в отношении противников правящей коалиции и для подавления либеральных протестующих, арабского меньшинства Израиля и палестинцев.

«Нужно подождать и быть осторожными, потому что действительно есть риск такого развития событий, особенно в контексте событий последних недель и политики министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира», — заявил научный сотрудник Израильского института демократии Гай Лурье.

Правительство Израиля одобрило предложение о создании нового подразделения, которое будет бороться с «националистической преступностью и терроризмом». Создание новой национальной гвардии было предложено в качестве уступки Бен-Гвиру, также возглавляющему крайне правую партию «Оцма Йегудит», после того, как он пригрозил отставкой и выходом из коалиции в случае приостановки судебной реформы.

Реформа спровоцировала масштабные протесты по всему Израилю, которые продолжились даже после того, как Нетаньяху объявил о заморозке реформы. Как ожидается, израильский парламент вернется к рассмотрению законопроектов в летнюю сессию.

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Семен Александров
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