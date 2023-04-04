Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 4 апреля 2023Мир

Финское консульство приостановило работу в Петрозаводске

МИД Финляндии временно приостановил работу своего консульства в Петрозаводске

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Финское консульство приостановило работу в Петрозаводске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Финляндии.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге», — сказано в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что финскому ведомству пока нет необходимости содержать свое представительство в Петрозаводске, так как сейчас его задачи в регионе весьма сократились.

Ранее Кремль отреагировал на вступление Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расширение альянса является посягательством на безопасность и национальные интересы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Финляндия стала членом НАТО
Глава ПЦУ встретился с бывшим госсекретарем США
На Украине призвали лишить Россию права вето в ООН
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в петербургском кафе
МИД России прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Володин заявил о недостатках в системе ЕГЭ
Россиянка бросила шестилетнего сына в больнице после выздоровления
Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья Турции
Россия примет военные меры из-за вступления Финляндии в НАТО
Шойгу сообщил о передаче Белоруссии ракетного комплекса Искандер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.