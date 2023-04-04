МИД Финляндии временно приостановил работу своего консульства в Петрозаводске

Финское консульство приостановило работу в Петрозаводске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Финляндии.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге», — сказано в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что финскому ведомству пока нет необходимости содержать свое представительство в Петрозаводске, так как сейчас его задачи в регионе весьма сократились.

Ранее Кремль отреагировал на вступление Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расширение альянса является посягательством на безопасность и национальные интересы России.