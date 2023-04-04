Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей из зоны СВО

Полянский: Британия заблокировала трансляцию СБ ООН по вопросу эвакуации детей из зоны СВО

Великобритания заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в своем Twitter.

«Западные страны, очевидно, боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу», — прокомментировал ситуацию Полянский. Он добавил, что российские дипломаты найдут способ провести трансляцию этого заседания на других площадках.