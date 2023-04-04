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23:05, 4 апреля 2023Мир

Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей из зоны СВО

Полянский: Британия заблокировала трансляцию СБ ООН по вопросу эвакуации детей из зоны СВО
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Великобритания заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в своем Twitter.

«Западные страны, очевидно, боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу», — прокомментировал ситуацию Полянский. Он добавил, что российские дипломаты найдут способ провести трансляцию этого заседания на других площадках.

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Марина Совина
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